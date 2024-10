Nord-Korea er et av verdens strengeste regimer. Troen på en allmektig Gud ses på som en farlig konkurrent til Kim Jong-uns rolle som landets evige leder, etter sin bestefar og far. Mange forsøker å flykte, og Stefanusalliansen er med på den ekstremt krevende reisen til trygghet.



I Iran sitter mennesker fengslet for å praktisere sin tro i husmenigheter, for det å møtes i åpne kirker er umulig. De er urettmessig anklaget og dømt for å være medlemmer av antistatlige organisasjoner, og for å drive propagandavirksomhet mot den iranske staten. Dette bare fordi de ønsker å praktisere sin tro på Jesus.



Dette er virkeligheten for millioner av kristne rundt om i verden.



I dag kan du stå sammen med den forfulgte kirke ved å gi et bidrag til veiledning av undergrunnspastorer i Iran, eller til mat for en som er på flukt fra Nord-Korea.



HVA ER “Søndag for de Forfulgte”?

“Søndag for de Forfulgte” er en viktig merkedag i kirkeåret hvor menigheter over hele verden står sammen i bønn for den forfulgte kirke. Dette gir dem håp, og de får kjenne at de ikke står alene.



Dagen markeres andre søndag i november, som i år faller på 10. november. For innhold til å markere dagen i din menighet, klikk her.



HVA GJØR Stefanusalliansen for forfulgte kristne?

Som kristne mener vi i Stefanusalliansen at vi har en sosial og diakonal forpliktelse for forfulgte kristne. Vi vil lindre deres smerte der de lever under sterk kontroll i totalitære regimer som i Iran eller Nord-Korea, eller som undertrykt minoritetsbefolkning i Pakistan, India eller Myanmar.



Den lidende kirke har visjonene, utfordringene og de menneskelige ressursene. Finansielle ressurser til å utføre sine prosjekter er derimot ofte en stor utfordring. Her kommer Stefanusalliansen inn med økonomiske bidrag til menigheter, kirker og organisasjoner.



Slik skapes en god synergi mellom den forfulgte kirke der ute og norske kristne. Våre samarbeidspartnere kjenner språket, kulturen og de lokale forhold. Dette setter oss i stand til å yte hjelpen målrettet, effektivt og der den trengs mest.