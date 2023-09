Marianne Haugerud



Kvinner i Sentral Asia som kommer til tro på Jesus, lever under et umenneskelig press. Ofte fysisk og psykisk nedbrutt av ensomhet, tap og stress. Mange kvinner lever også farlig i sine hjem, med vold og mishandling. – Når de ringer oss, hjelper vi alltid. Det sier vår modige partner som sørger for krisehjelp, trygge fellesskap og krisehjem når kvinnens liv står i fare.

16. august ble et kristent nabolag i Pakistan lagt i ruiner og aske av en muslimsk mobb. 25 kirker i tre landsbyer er brent. Flere tusen hjemløse sitter igjen med sjokk og traumer. De har mistet alt og Pakistans skrikende mangel på trosfrihet har igjen vist seg på groveste måte. De kristne i Pakistan er blant landets fattigste, og selv om de prøver å hjelpe hverandre står de helt på bar bakke. Vil du være med å trå til? Stefanusalliansens partner, Human Friends Organization (HFO) var raskt på plass i Jaranwala for å møte ofre og samle fakta om det brutale og knusende angrepet. Et helt lokalsamfunn er ødelagt på grunn av rykter og antakelser om blasfemi mot islam. Nøden er stor!

De kristne familiene ser en flokk høyrøstede demonstranter samle seg. De frykter hva som vil skje. Lokale ledere forsøker å stille opp for dem i møte med en rasende folkemengde som blir større og større. Folk fra 500 familier flykter ut i åkrene med høye sukkerrør rundt for å gjemme seg og berge livet. De vet hva som kan skje. Inne i Jaranwala kommer mobben. De er væpnet med stokker, jernstenger, fyrstikker og høyantennelig materiale. De tenner på hus. Møbler kastes ut av kirker. Folkemengden roper på galgen for de to kristne brødrene som angivelig har revet ut sider fra den hellige Koranen. En gråtende kvinne viser Sobia rundt i huset der det alt er ødelagt. Møblene er knust, klærne er brent. Matoljen er tømt utover gulvet. Det som var av mat, er stjålet eller ødelagt. De har ingenting å spise og ingenting å sitte på i huset. Flammene har sleiket opp etter veggene. – Vi bygde dette huset med kjærlighet, nå er det ødelagt, sier hun mellom tårene. Tilsvarende tragedier har skjedd før. Når folk fra religiøse minoriteter i Pakistan anklages for blasfemi, blir angrep ofte rettet mot hele samfunn Det vil ta tid å bygge opp hjem og kirker igjen. I mellomtiden trenger de hjelp til å overleve. Mat, kjøkkenredskap, sengetøy og hygieneprodukter er det det er størst behov for akkurat nå. Les mer om situasjonen i Pakistan

Visste du at Stefanusalliansens partere stod midt i jordskjelvkatastrofen 6. februar? Med sin solide infrastruktur og store nettverk, har de satt alt annet arbeid på pause for å drive krisehjelp i områdene der jordskjelvene har rammet hardest: som Antakya i Tyrkia og Aleppo i Syria.

– Jeg sendte barna mine til slekten min i byen Rawalpindi. Selv klatret jeg opp på et tak for å se hva som skjedde. En rasende mobb ledet av en muslimsk mullah nærmet seg. De ropte slagord om å ødelegge husene våre. Shabaz Maish, et av ofrene.

BLASFEMILOVEN I PAKISTAN Paragraf 295-B i straffeloven, forbyr å fornærme islam. Paragraf 295-C forbyr å krenke profeten Muhammeds navn. De dømte risikerer dødsstraff. I august ble minstestraffen fastsatt til ti års fengsel. Nå er også konene til profeten og andre nære omfattet av blasfemiloven. Å fornærme noen av disse kan gi fengsel på livstid.



