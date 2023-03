Krisearbeidet fortsetter for fullt!

Kvinner i Sentral Asia som kommer til tro på Jesus, lever under et umenneskelig press. Ofte fysisk og psykisk nedbrutt av ensomhet, tap og stress. Mange kvinner lever også farlig i sine hjem, med vold og mishandling. – Når de ringer oss, hjelper vi alltid. Det sier vår modige partner som sørger for krisehjelp, trygge fellesskap og krisehjem når kvinnens liv står i fare.

Trosfange i eget hjem

Våre partnere gjør det de kan for å vise grenseløs kjærlighet

og holde de overlevende i livet. Din gave hjelper dem å handle inn vann, mat, klær og dyner.

Den 6. februar ble alle rammet. Midt i katastrofen står Stefanusalliansens partnere. De har satt alt annet arbeid på pause for å drive krisehjelp. Akkurat nå kjempes en desperat kamp mot klokka for å ta seg av mennesker som risikerer å dø av sult.

Nyheten om de første tilfellene av kolera har nylig tikket inn fra Syria.

De får hjelpen frem! Våre lokale partnere har i arbeidet for trosfrihet i Tyrkia og Syria bygget opp en solid infrastruktur og et stort nettverk i områdene der jordskjelvene har rammet hardest: Men de trenger penger til å handle inn mat, pledd, klær og vann. Vi er tilstede!

Drikkevann for en uke, til en familie på fire koster 180 kroner Nyheten om de første tilfellene av kolera har nylig tikket inn fra Syria. Behovet for rent vann er enormt! Sanitærforholdene for de jordskjelvrammede i Tyrkia og Syria er elendige.



Selv om det nærmer seg vår i Syria og Tyrkia, kryper gradestokken fortsatt under null om nettene. Behovet for varme klær er stort for både liten og stor.

Mange som ble hjemløse under jordskjelvene, losjeres inn i dårlig isolerte teltleirer og togvogner. Behovet for varme dyner og sengetøy er enormt!







En matkasse for en familie på fire koster 280 kroner Da katastrofen rammet, var våre partnere raskt på plass med å sette opp matstasjoner. Nå går krisehjelpen over i en ny fase: å sørge for daglig brød for familier som risikerer å dø av sult.



Visste du at Stefanusalliansens partere stod midt i jordskjelvkatastrofen 6. februar? Med sin solide infrastruktur og store nettverk, har de satt alt annet arbeid på pause for å drive krisehjelp i områdene der jordskjelvene har rammet hardest: som Antakya i Tyrkia og Aleppo i Syria.

