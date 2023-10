Vi ønsker deg og dine

FARSDAGS-slips med ekstra mening!

Kjøp og last ned slips HER

Baksiden av FARSDAGSSLIPSET er et farsdagskort.

Vipps, last ned, print å gi

dette A4 farsdagskortet til inntekt

for en advokat til Ashfaq.



250 kr

En tirsdagsmorgen i juni 2017 var Ashfaq var på plass i det lille verkstedet hvor han reparerte motorsykler. «Businessen» gikk godt nok til at han kunne forsørge kona og den ett år gamle datteren Angelina. Tvers over gata hadde han en konkurrent, men her gikk businessen heller dårlig og konkurrenten var tydelig misunnelig på Ashfaq. Derfor var det litt rart at han denne morgenen sendte en av sine egne kunder til Ashfaq.

Men Ashfaq gikk i gang med jobben uten å tenke videre over det. Det skulle han senere angre på, for morgenen skulle snart ta en dramatisk vending: For da jobben var gjennomført, ville ikke kunden betale det de hadde blitt enige om. Konkurrenten tvers over gata kom til, og sammen begynte de to å rope anklager om blasfemi. Ashfaq var irritert og sint, men sa ikke ett blasfemisk ord! Situasjonen var nær ved å bli voldelig da en politipatrulje ankom åstedet. En politimann noterte flittig mens han avhørte kunden. Ashfaq fortalte også sin side av saken, men før han visste ordet av det, var hendene lagt i lenker og han ble dyttet inn i politibilen. Før dagen var omme var Ashfaq buret inne. I fem lange år satt han der før han i 2022 ble han dømt til døden for å ha brutt Pakistans blasfemilov. Etterforskningen hadde kun fremstilt vitner fra kundens side. Ashfaqs vitnemål etter hendelsen var ikke en gang skrevet ned!

Akkurat nå sitter Ashfaq i det beryktede Camp Jail-fengselet i Lahore. Fengselet er kjent for svært brutal tortur, ekstremt dårlige sanitære forhold, sult og ihjelfrysing. Her overlever du kun om du har noen som bryr seg om deg. Han venter på at anken skal opp for høyesterett. Det er mulig å få dommen omgjort, men i mellomtiden må Ashfaq og familien overleve og han trenger en advokat.

Misbruk av blasfemiloven fortsetter å vokse i Pakistan, spesielt mot religiøse minoriteter. Selv ved den minste insinuasjon om blasfemi har flere uskyldige mennesker blitt fengslet, drept og kirker angrepet. Les mer om loven her.

Human Friends Organization jobber daglig for at blasfemiofre som Ashfaq Masih skal overleve fengsel og få sin frihet. De sørger for mat og medisiner i fengselet, et trygt skjulested for familien, men aller viktigst: advokater som kan få de uskyldige ofrene frigjort. HFO kan kun operere om mennesker som deg er villige til å støtte.