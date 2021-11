OBS! Nå rekker vi ikke å sende slipskortet slik at du har det før søndag, men du kan laste ned kortet her og printe ut selv!

Du kan også kjøpe med SMS send kodeord: FAR til 2377 (250,-) Evt. Bankkort: Merk med FAR

Du vet at din far er viktig for deg. Med vårt utklippbare slipsfarsdagskort får du sagt nettopp dette – samtidig støtter du en far som ikke får leve som far for sine barn.

Din far blir da en del av Stefanusalliansens stolte fellesskap av fedre som støtter fedre på farsdagen.

Støtt en far som er fengslet for

sin tro og for sin modige kamp for menneskerettigheter!

Han får f.eks:

• Advokathjelp

• Legebesøk

• Mat i fengslet

• Familien får hemmelig bosted og mat